北市立委補選昨（8）日落幕，最終由國民黨候選人王鴻薇勝出。但臉書粉專「工程師看政治」卻對吳怡農的得票太高感到憂慮，他認為，這代表民進黨「似敗未敗」，台灣政治災難還是很嚴重。

「工程師看政治」昨在臉書發文解釋，會有上述想法，是因為從吳怡農的黑金背景、在媒體前的胡言亂語，到對國政零概念、參選毫無準備，甚至兩年前「在家當兵」的事來看，這些爭議都沒能影響到泛綠選民，吳的得票率仍有47%，如同台北巿長選舉，就算爆出防疫爭議，陳時中還是有3成的得票。

「工程師看政治」直言，這種推民眾「上刀山填火海」的政客，只要掛上綠色黨徽，選票就會像海水一樣湧來，綠營選民也沒有任何改變，其忠誠依然堅不可摧。他也指出，王鴻薇雖然有抛出核二、核三延役的主張，且國民黨也都有盡力輔選，但43%的投票率還是太低了。

「工程師看政治」感嘆，如同兩年前的四大公投，即使有人在前線疾呼、「把機會做出來」，但民眾還是懶得救自己，他指出，政府怠政會造成災難，民眾怠政，也同樣會造成災難，如今，民眾連出門投票這點都做不到，「怎麼不令人擔心？」