台北市第3選區立委補選落幕，民進黨吳怡農以5780票差距敗給國民黨王鴻薇。民進黨自去年底大選以來連吞3敗，有基層喊話民進黨立委高嘉瑜應該被開除，吳怡農今天上午表示，這次敗選是因為自己表現不夠好。
民進黨在去年九合一大選大敗，又接連在「延長賽」嘉義市長選舉、北市立委補選落敗，基層支持者也開始抓戰犯，痛批高嘉瑜和台北市議員王世堅是「自己人打自己人」，要求黨中央約束，甚至開除黨籍。
吳怡農今天上午車隊掃街謝票，受訪被問到高嘉瑜是否應該被開除？吳強調這次敗選是因為自己表現不夠好。
台北市第3選區立委補選落幕，民進黨吳怡農以5780票差距敗給國民黨王鴻薇。民進黨自去年底大選以來連吞3敗，有基層喊話民進黨立委高嘉瑜應該被開除，吳怡農今天上午表示，這次敗選是因為自己表現不夠好。
民進黨在去年九合一大選大敗，又接連在「延長賽」嘉義市長選舉、北市立委補選落敗，基層支持者也開始抓戰犯，痛批高嘉瑜和台北市議員王世堅是「自己人打自己人」，要求黨中央約束，甚至開除黨籍。
吳怡農今天上午車隊掃街謝票，受訪被問到高嘉瑜是否應該被開除？吳強調這次敗選是因為自己表現不夠好。
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