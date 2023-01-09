台北市第3選區立委補選昨日落幕，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票，擊敗民進黨吳怡農5萬4739票。針對何時辭議員，王鴻薇9日表示，她目前會先了解立法院及台北市議會規定再看如何做，何況有民進黨立委何志偉、高嘉瑜的議員轉立委的前例可循。至於議員選舉補助款是否會捐出？她僅說，不會隨著民進黨的雙標起舞。

王鴻薇表示，立法院已在昨日聯繫她，也拿了些資料準備要填寫，立院比較急著要的是國籍資料，其他事情對方則說要再聯絡，故她目前會先了解立法院、北市議會規定再看如何處理，議員轉任立委有前例可循，如何志偉及高嘉瑜，她並不擔心這件事。

對於是否會捐出去年議員選舉拿到的補助款？她僅說，過去許多人都問過同樣問題，答案一樣都是不會隨著民進黨的雙標起舞。

媒體追問，未來進入國會想要質詢哪些官員？王鴻薇指出，質詢對象會依議題有不同，不過行政院長蘇貞昌要為任何議題負最大責任，若總質詢有機會，當然會質詢蘇。

她表示，除了蘇貞昌，也想質詢國安局長陳明通、國家通訊傳播委員會（NCC）。另因競選政見除了有核二核三廠延役，還有社會安全網等，要質詢的部會其實相當多。