台11線海岸公路126.8k~130.8k將設置區間測速。（許進榮提供）

台東縣警局將在台11線海岸公路126.8k~130.8k設置區間測速，速限50公里，眾一片哀嚎兼炸鍋，縣議員許進榮也表達反對，台東縣警局表示，該路段3年有8人因車禍死亡，有必要採速度管理，預計今年4月以後啟用，會先進行宣導。

新科台東市民代表王泰捷在臉書貼文說「再見了海岸線成功、長濱的朋友，沒事我不會去找你們了」，原來是引用縣議員許進榮發布的訊息，台11線東河肉包到小馬路段將採區間測速，全長約4公里，速限每小時50公里、時間約為288秒。

此訊息一出，網路上一片哀嚎及罵聲：「為了避免車禍造成人員傷亡，全路段一律只能步行」，「愚蠢的區間測速」，「沒塞車才有鬼！錯誤的政策，用最爛的方式來管理」，「路愈改愈寬，速限愈改愈慢」，「區間測速真的很蠢，主要是烏龜車造成不當超車吧」。

縣議員許進榮表示，發布此訊息是要了解民眾的反映，結果大家都「氣噗噗」，顯然地方都很反對。

台東縣警局交通隊長劉正達指出，此路段近3年當中有8個人死於車禍，受傷人數70多人，肇事原因都跟超速有關，與公路單位會勘後，認為應採速度管理，因此爭取400多萬元經費設置區間測速，他強調，此路段現行限速本來就是50至60公里，並未調整降低，預計今年4月以後啟用，還會先進行宣導。