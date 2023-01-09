今年清運大型物資清運量達8千件以上。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉彥（右）、清潔隊長吳慶展（左）了解大型廢棄物清運狀況。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

距離農曆春節不到半個月，花蓮市公所清潔隊今天起到16日，幫民眾清運大型廢棄物，因市區人口戶數多，今年預約登記清運多達2687戶，預約要清的件數多達8000件以上，因清運件數多、物件雜，花蓮市清潔隊先規劃3處地點暫時堆放。

農曆年節之前，家家戶戶都會大掃除，並將家中舊物清除，這段時間的垃圾量不但大增，也因為汰換家具，大宗廢棄物的丟棄工作就必須交由清潔隊人員來回收。

市長魏嘉彥今天慰勞執行清潔隊員，他說，花蓮市大宗廢棄物清運規劃5個工作天，9日起至16日的上班日，為方便作業及集中收運，市公所在市區規劃南濱抽水站、花蓮港天宮以及尚志路等三處做為大宗廢棄物暫置區。

清潔隊長吳慶展表示，今年預約清運有2687戶，由於公寓大樓登記均以一個用戶來計算，因此預估今年的收件數超過8000件。清潔隊派5輛資源回車、3輛夾子車，9日以主字里第三聯合里為清運區域，10日第四聯合里，11、12日分別在國字里的第五、第六聯合里，13日民字里第一聯合里，16日則是第二聯合里，請民眾將大宗廢棄物先行搬至門外，以利清運。

另外，農曆春節垃圾清運時間調整，1月20日小年夜及1月21 日除夕這兩天，上午10時起按垃圾不落地清運路線執行一次清運作業並配合資源回收車收取資源回收物，夜間不收垃圾。1月22日大年初一至 1月 24日大年初三停止收運垃圾。

過年期間的垃圾清運則在 1月 25 日大年初四執行，當天上午十時起按垃圾不落地清運、回收車收取資源回收，當天夜間不收垃圾，1月 26 日起恢復夜間正常時間清運垃圾。

魏嘉彥表示，清潔隊員平常業務非常繁雜，農曆過年前又要執行清運大宗廢棄物，不僅要搬運重物，現場分類時也要避免被玻璃或重物壓傷，因此請市民做好分類，讓清潔隊員可以減輕負擔。