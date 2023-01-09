32歲劉男曾在北市漢口街一處工地擔任臨時工，上月11日，竟然找來34歲胡男佯稱要找工作，進入工地後行竊擺放在角落的L型角鋼，還好工地主任及時發現，立刻通知警方到場，並在機車車廂發現上百片角鋼，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

劉男是建設公司離職工人，熟悉工地地形，12月11日利用前同事的信任，帶著胡姓男子面試，利用空檔竊取擺放在一旁的L型不銹鋼片，7串共計1萬多元價值，並放置在機車車廂內準備離去。

工地主任因之前曾遭竊，已經懷疑劉男，此次直接在機車旁等候，在車廂內發現不鏽鋼片，立即通知警方到場，經警方訊問後，劉嫌也坦承之前工地消失的不銹鋼片，也是他竊取的，警方訊後依竊盜罪送辦。

警方呼籲，春節將屆，民眾應多加防護財產安全，過年期間建築工地內器械及材料等物品應加強防竊設施，以免成為竊賊行竊下手目標；另警方春節不打烊，若發現可疑人士，隨時聯繫警方查察，以達遏阻功效。