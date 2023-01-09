搶頂級宅食商機，台北台北萬豪酒店KOUMA日本料理 小馬，即日起1月15日止推出限量海陸盛宴「KOUMA新春御盒」。KOUMA主廚江鎮佑以日本新年享用的「御節」（Osechi）料理發想，以手工古典日式漆木盒盛裝上澳洲天鵝龍蝦、南非活鮑魚、北海道松葉蟹、鮭魚卵、鰻魚卷、日本烏魚子、極黑牛肉卷，以及義大利原裝魚子醬等奢華食材，嚴選頂級珍饈打造十八道季節料理，呈獻精緻繽紛的和食珠寶盒，蘊藏滿滿的新年祝福寓意。「KOUMA新春御盒」每組售價16,888元，適合四人享用，限量發售。

歷史悠久的日本傳統「御節料裡」（Osechi）又稱為「正月料理」，是日本於新年初一會享用的年節料理，相當台灣的農曆年菜。源自日本在節慶中感謝神明準備的供品－「御節供」，經過時代更迭，也成為日本慶祝元旦的重要傳統。「御節料裡」中也會將許多象徵美好寓意的食材用一層層的精美盒子「重箱」盛裝，以招新年吉利。如象徵長壽的「海老」、象徵多子多孫的「鮭魚卵」、前途光明的「燉煮蓮藕」及身體健康的「黑豆」，讓御節料理不僅是品嘗職人精湛手藝的味蕾饗宴，更是傳遞新春祝福及來年好運的最佳伴手禮。

「KOUMA新春御盒」延續日本傳統，採二層重箱設計，以精緻沉穩手工古典日式漆木盒，主廚精選義大利魚子醬、澳洲天鵝龍蝦、美國極黑牛、南非活鮑魚、北海道松葉蟹腳、日本鯧魚、日本進口烏魚子等十八種應景食材。象徵圓滿的「磯煮鮑魚」使用南非活鮑魚，以蘿蔔、昆布與清酒為基底的特製醬汁細火烹製三小時，鮑魚肉質鮮嫩且滋味豐美 ;「溏心烏魚子」嚴選日本大阪新生鮮魚子，先以鹽醃製三天、再加入芋燒酎及麥燒酎醃製三天，最後再放入冷藏低溫濕曬一週，入盒前以炭火烤炙，多道工序處理過的烏魚子口感柔軟濕潤、鹹香海味令人驚豔。

「鯧魚酒粕燒」將日本長崎鯧魚以清酒酒粕、粗粒、白味噌等三種不同味噌醃製三天入味，以炭火烤炙後包入竹葉中，滿載鮮甜旨味；「鰻魚太卷」秉持日本傳統手法，由主廚親自現殺活鰻魚，一尾鰻魚大約有300多根魚刺，純手工挑刺，以炭火及醬汁反覆燒烤五、六次，再以日式味付干瓢滷製入味，搭配口感飽滿的北海道夢美人米與海苔捲起品嚐，風味絕佳。道道豪華料理皆由主廚手工費時製作，以職人之手與料理精神，將頂級食材美味發揮得淋漓盡致，也讓新春團圓飯桌上增添亮點。