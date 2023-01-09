想要活得長壽或許可以不用吃很多！陽明交大團隊在0.1公分的線蟲身上發現飲食限制促進細胞自噬作用及延緩老化的分子機制，這項發現有助於醫學界研發抗老藥物，相關成果刊登於《自噬》(Autophagy)國際期刊。

許多動物實驗都證實飲食限制或熱量限制，有助提高細胞自噬作用(autophagy)，同時達到延緩老化的效果。這是因為自噬作用是細胞本來就有的功能，能清除受損的胞器促進細胞自我再生，只不過這個功能會在某些情況下更為顯著，飲食限制就是其一。

陽明交大生化暨分子生物研究所教授許翱麟的團隊與美國Sanford Burnham Prebys醫學研究所共同合作，他們以線蟲為主要實驗動物，線蟲是一種生活於土壤中的非寄生蟲，相較於小鼠等哺乳動物較長的生命週期，牠的生命周期短又能大量繁殖，且重要基因與人類幾乎無異，是科學家研究老化的首選。

在這項研究中，他們發現平均生命周期只有兩星期的線蟲，每天只要少吃一些，壽命可以延長到三到四個星期。研究團隊發現，飲食限制會改變細胞中染色體的組蛋白甲基化程度，提高線蟲肝腸細胞自噬作用的表現。

許翱麟表示，過去知道飲食限制是延緩老化的有效方法之一，這項發現讓科學界瞭解飲食限制與自噬作用之間的分子機轉。他說，發現了這些在節食過程中影響老化的重要蛋白質後，下一步科學家就有機會設計抗老化藥物的標的，發展出不需要節食也能延緩老化的方法。

老化速度可被環境因素所調整，也符合生命演化的邏輯。許翱麟說，適當限制飲食可以提升細胞修復機制，在資源不足例如飲食限制的條件下，細胞會優先將資源用於修復，以提高生存的機會，而非繁衍下一代。