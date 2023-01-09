前立委潘維剛丈夫田正超，2021年遭詐團以LINE投資群組，誆稱透過AI平台投資外匯期貨獲利豐厚，詐騙5947萬多元血本無歸，檢警循線破獲以范植政為首的詐騙、洗錢集團，其中名為「百老匯」的洗錢水房集團洗錢金額逾9億元，台北地檢署9日依詐欺等罪起訴范男與女友、詐團、「百老匯」集團成員共17人。

本案是台灣高檢署因應去年九合一選舉，為避免境外不法資金以地下匯兌等不法管道流入台灣，執行「選前查緝不法金流」專案中查緝112案件之一，北檢指揮刑事局、新竹市警局破獲「百老匯」洗錢水房集團，自2021年12月至去年9月為止，洗錢金額高達9億多元。

檢警調查，潘維剛丈夫田正超2021年7月間，受網友邀請加入「第四期投資五班」的LINE群組，群組的「股市名嘴」佯稱可透過AI平台分析走勢，利用MT4軟體投資外匯期貨，獲利豐厚。田正超除拿出自有資金2000多萬元，還把房子拿去抵押貸款，總計投入5947萬4060元投資，最後血本無歸，驚覺受騙報警。

檢警發現，這個詐騙集團以范植政為首，范男暱稱「如來佛祖」，成員多以《西遊記》、《七龍珠》的角色為代稱，包括「白龍馬」、「神龍」，至於集團重要成員「悟空」真實身分尚待追查。

檢警查出，田正超等人被騙的錢，已有約3000萬已被范男旗下的「百老匯」水房洗錢轉出，檢警估計，「百老匯」自2021年12月至2022年9月，經手的洗錢金額超過9億元。