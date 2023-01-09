▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。（YouTube「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

台灣近日頻傳行人過斑馬線遭撞悲劇，也被外媒點名「行人地獄」，讓行人路權議題再掀討論。近日YouTube上流傳一段影片，畫面中一位男路人經過中壢區慈惠三街的路口時，後方機車騎士並未減速禮讓行人，而是試圖硬闖，在兩人險些撞上時，男子氣得伸出左腳猛踹並大罵三字經，對向停等紅燈的騎士見這幕大喊「水喔」，畫面曝光也讓網友大讚太紓壓「重播幾十次，爽翻」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享影片，畫面中可見一名男路人撐傘走在斑馬線上，後方的機車騎士卻未減速禮讓行人通過，在兩人相距不到一公尺險些撞上時，男子出腳狠踹機車車頭並大罵三字經，被踢的機車騎士愣住回頭望了一眼後便若無其事的騎走，而後方的其他機車騎士見到這幕也紛紛減速。

影片曝光後網友紛紛留言「男子用腳與對方來車打招呼台灣的禮貌真是令人暖心」、「我覺得以後斑馬線應該要準備愛心棒球棒 供路人過馬路使用」、「他實踐我在腦內演練過無數次的畫面，佩服」、「這路口證實了不管斑馬線退到哪，不讓的駕駛就是不讓。」、「後面那台車原本也要衝了，看到戰鬥力點滿的路人，嚇到停下來」、「一早就看到如此舒壓的影片，忍不住重播好幾次 爽！」。