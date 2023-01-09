英國首相桑納克(Rishi Sunak)周日指出，願意與公部門的工會舉行會議，討論護士的加薪問題，努力結束這數十年以來最大的罷工浪潮。

英國的國家衛生部(NHS)在過去受到納稅人的資助，提供免費的醫療服務，但是近年的低度投資和新冠肺炎傳染病，讓該部面臨壓力。

此次的罷工涉及到護士、救護車人員，和幕僚人力的短缺，以及冬季流感，讓部分醫院發生嚴重事件，部分人需要等待長達數小時，以接受救護車的救援，也有人需要在走廊接受治療。

儘管此前一些部長拒絕就今年的協定重啟談判，但首相最新表示，政府願意與工會領導人就薪資問題進行對話。

英國皇家護理學院工會主席Pat Cullen表示，在注意到首相立場出現「微小的轉變」之後，她開始有了「一絲樂觀情緒」。

政府將在周一與代表公部門的工人、例如護士和鐵路駕駛員的工會領導人舉行會議。

工會已表示，只有在提出解決今年薪資協定爭議的提議之後，他們才會停止未來幾周的罷工。

英國成千上萬的護士在12月進行兩天的罷工之後，將於1月18日和19日再次罷工。包括駕駛的救護車工作人員定於1月23日罷工。