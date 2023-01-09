永豐金(2890)股價今早突破月線反壓，外資連3個交易日買超，千張大戶高持股達77.5%。永豐金去年EPS為1.39元，年減約2%。

永豐金去年獲利年減，主要是證券因總經環境不佳、金融市場劇烈波動，致使證券端獲利由前一年的48.15億元，下滑到去年的15.8億元；但銀行端則受惠於央行等升息擴大利差因素，去年永豐銀行累計1-12月稅後盈餘146.3億元，較前一年的114.15億元，年增28%。

永豐銀行今年推出多元化、低門檻理財工具，迎接18歲至20歲的全新青年族群；永豐銀行表示，伴隨民法調整，自今年元旦起，年滿18歲即可自行開立銀行帳戶或理財投資基金等，也使得銀行的主要服務客群從原本的20歲以上再向前延伸。永豐銀行貼近青年族群需求，提供進入門檻更友善的創新服務，包括數位帳戶－大戶DAWHO、百元基金及ShareShares定時定額存美股等；同時攜手UBA冠軍－政大雄鷹籃球隊推出全新影音短片，以幽默詼諧的方式與青年族群對話，扮演理財新鮮人的最佳夥伴。