美系外資查訪EMS/ODMs製造廠MLCC庫存來到正常的2到4週，雖然通路商庫存仍有3到4個月，但美系外資預期今年第1季末可以正常化，只要終端需求復甦，客戶可望恢復拉貨，看好國巨(2327)有望成為全球整體解決方案供應商，給予「建議買進」評等，目標價630元。

3C消費電子產品庫存調整可能在今年第1季或第2季結束，MLCC產業亦有機會在今年第1季末到第2季落底，美系外資最新報告指出，我們認為MLCC製造廠自2022年第3季開始降低稼動率支持庫存去化是正確的，根據我們最新查訪，EMS/ODMs製造廠MLCC庫存來到正常的2到4週，雖然通路商庫存仍有3到4個月，但預期今年第1季末可以正常化，只要終端需求復甦，客戶可望恢復拉貨。

國巨於2022年10月分別以總交易金額約為7940萬歐元(約當新台幣24.8億元)現金收購德國賀利氏工業集團高階溫度感測器事業部(Heraeus Nexensos GmbH)，以及總交易金額約為6.86億歐元(約當於新台幣214億元)現金收購法國施耐德高階工業感測器事業部Telemecanique Sensors，跨入感測元件領域，由於兩家公司產品與國巨現有產品不相似，國巨預期應可順利通過各國主管機關同意，於今年上半年完成收購。

國巨董事長陳泰銘表示，在兩家公司感測器元件加入後，國巨利基產品佔比將拉升至80%，標準品佔比將降至20%，也會加快達成汽車相關應用產品佔營收比重22%目標。

美系外資也看好國巨一連串的併購效益，美系外資指出，國巨經過多次良好的併購記錄，擁有最全面被動元件產品，有望成為全球整體解決方案提供商，隨著MLCC產業接近底部，給予國巨「建議買進」評等，目標價630元，國巨今天盤中股價強勢大漲，站上500元關卡。