歐系外資針對股后信驊(5274)出具最新研究報告，信驊2022年營收成長幾乎符合預期，展望2023年，英特爾、AMD將推出新平台，加上全球雲端資本支出持續成長，現階段維持目標價2100元、評等優於大盤。

信驊去年12月合併營收3.91億元、月減6.8％；去年第四季合併營收13.27億元、季成長1.5％，為單季歷史次高；累計信驊2022年全年合併營收52.10億元、年成長43.2％，創下歷史新高水準，符合公司原先預期。

歐系外資表示，信驊去年12月BMC(遠端伺服器晶片)出貨受到庫存調整影響，營收月衰退6.8%，惟第四季迷你BMC開始出貨，故去年第四季營收表現符合預期，2022年全年營收也有43%的年成長，略低於信驊先前預估的45%。

歐系外資預估，預計2023年整體伺服器市場將持平或略有上升，預計信驊2023年營收將成長15%。今年有英特爾、AMD將推出新平台，信驊AST2600加入貢獻，預計滲透率上看30%，且平台價格高出20%，加上新的超大規模和企業雲端建設，將成為信驊BMC主要客戶。預計2023年超大規模雲資本支出年增長10%，但對雲服務/AI投資持續被低迷的電子商務、社交媒體和廣告抵消。

長線來看，2024年預計信驊AST平台進一步升級，將帶動ASP提升20%，還有伺服器的潛在反彈、迷你BMC等，不僅如此，2025年I/O擴展器可以使某些伺服器上的內容翻倍，BMC可望擴展成模板化，持續挑戰信驊技術量能。

歐系外資最後表示，反映收益內容持續健康，將信驊2022年、2023年每股收益分別由54元、56元，調升到70元以及59元，維持目標價2100元、評等優於大盤。