日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，瑞昱上月、上季營收均為近兩年半新低，外資認為，在庫存調整持續下，第一季營運恐仍為谷底，但長線瑞昱仍將受惠網路、通信產品的升級浪潮，故維持瑞昱優於大盤評等。

瑞昱去年12月營收63.77億元，月減少12.59%、年減少30.51%；去年第四季營收217.62億元，季減少26.91%、年減少20.49%；累計全年營收1117.9億元，年增加5.96%。瑞昱上月、上季營收均為近兩年半新低。

日系外資表示，瑞昱去年第四季營收表現低於市場預期，這主要歸咎於個人電腦和網絡產品的庫存調整幅度超出預期。受到網路產品需求劣於預期，加上大陸疫情肆虐，保守估計瑞昱去年第四季每股獲利落在4.9元，且因為庫存調整持續，故預測第一季營收約為230億元，季增長6%、年衰退23%，第一季仍恐是瑞昱營運的谷底。然而，在庫存調整周期過後，預計瑞昱收益將在今年第四季恢復到年增趨勢。

日系外資表示，有鑑於網路、通信產品的升級，包括WiFi6/6E、2.5乙太網和10G PON，以及在管理型交換機的市佔率增長，看好瑞昱在庫存修正後其結構性盈利能力還是會高於COVID前的水平，對瑞昱長期趨勢包持樂觀，故維持其優於大盤評等。