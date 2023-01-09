香港熱播劇《愛回家之開心速遞》自開播以來以溫馨搞笑的劇情，深得觀眾的喜愛。不過，最近卻傳出有一個關鍵角色即將「被消失」，那就是由TVB知名女星、港姐孫韻姿飾演的熊心如一角。有港媒透露，她因為常遲到以及演技毫無進步而被劇組踢出。

據了解，蘇韻姿從去年12月開始，就沒有再進入《愛回家》劇組拍戲，似乎側面證實蘇韻姿離開《愛回家》劇組。有傳聞蘇韻姿經常遲到，而恰巧《愛回家》背後的管理高層曾勵珍（曾姐）對於藝人的工作態度要求嚴格，而蘇韻姿在屢次不改之後，被狠心踢出劇組。

而網友們對於蘇韻姿離開一事感到相當不捨，畢竟作為女主角之一，熊心如一角的故事線還是相當精采，陪伴觀眾們不少歲月，不過也有網友吐槽蘇韻姿拍了6年的《愛回家》，但演技絲毫沒有進步，令人不忍直視，離開劇組未必不是一件壞事。

先前也在《愛回家》中演員周嘉洛被問到此事時，低調回應：「我自己就沒留意到這一點，她也是一個很用心很盡力做好每一件事的演員，不過由於我離開劇組已經有一年多的時間，當中發生了很多事，我也未必可以知道。」