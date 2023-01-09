大陸解放軍8日深夜突然宣布在台灣周邊海空域軍演。總統府今天對此表達嚴厲譴責，並強調不會挑起爭端，但會堅守民主防線，對於台海及區域周邊局勢，國軍都有密切掌握並沉著因應，請國人放心。

大陸解放軍東部戰區發言人施毅8日深夜23時指出，1月8日「解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練」，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。

關於中共解放軍近日宣布在台海周邊進行軍演一事，總統府發言人張惇涵表示，共軍以莫須有的各種指控，在台海周邊持續進行軍事活動，總統府對此除表達嚴厲譴責外，並嚴正強調，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。

張惇涵並表示，台灣的立場很清楚，就是不會升高衝突、不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。對於台海及區域周邊局勢，國軍都有密切掌握並沉著因應，請國人放心。