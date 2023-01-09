在疫情逐漸趨緩下，春天也隨之到來，高雄市文化局舉辦14年的「春天藝術節」也隆重登場。今年隨著疫情逐漸解封，春天藝術節也久違的邀請到來自日本、韓國、英國、德國、瑞典、澳洲、加拿大、拉托維亞等國際間的表演工作者演出，準備開啟無國界的劇場表演。今年的春天藝術節的節目總檔數預計近35檔、超過70個場次，票券將於10日中午正式啟售。

以城市之名，自創、自製、自辦與自銷的高雄春天藝術節已邁入14年，為了展現高雄豐沛的藝術力，春天藝術節表演項目囊括劇團、舞蹈、音樂演出等，帶來場場精采的演出；每年更以全新的設計風貌與主視覺跟觀眾見面，在節目方面也愈趨多元。

今年的春天藝術節久違的邀請了日本、韓國、英國、德國、瑞典、澳洲、加拿大、拉托維亞等國際間的表演工作者參與演出，演出場地含括衛武營國家藝術文化中心、文化中心至德堂、大東文化藝術中心、駁二正港小劇場、高美館草坡；今年還增加了再見捌捌陸-台灣眷村文化園區、鳳儀書院等場域與環境舞蹈一起創作融合，將帶來超過70個場次的表演。

先前礙於疫情關係，民眾鮮少走出戶外，因此今年春天藝術節的主視覺邀請了2022台灣設計展為高雄港史館創作出6幅令人印象深刻畫作的插畫家陳怡庭Hanna Chen進行創作；並以「海平面上」與「海平面下」2端平行的奇幻世界做為主場景，以包容大海聲音的「海螺」作為KSAF2幅圖銜繫的貫穿點，代表表演藝術以各種聲音做基底的種種幻化與包容。

春天藝術節將從2月底演出至7月中，10日中午正式起售票券，啟售後至2月8日部分節目享早鳥75折優惠（最低票價不折扣／草地音樂會4張9折），更多早鳥、套票資訊與購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網購票，最新節目動態請上FB或IG「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。