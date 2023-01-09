系統電（5309）公布去年12月營收3.08億元，年成長36.96％，全年累積營收為34.02億元，年成長38.51％。去年受疫情影響，整體市場相對不穩，但是系統電仍在多元產品結構配合下營運持續成長。

雖然2022年的整體汽車產量下降至約8,110萬輛，在這樣的趨勢下反而會讓消費者轉向原有車輛的設備更新，再搭上全球旅遊、活動復甦等因素，使AM市場的需求持續增加。另根據MarkLines的數據顯示，去年累積至11月，全球EV銷售量約680萬台，約2021年全年水平的1.5倍，明顯顯現電車市場的成長潛力，因此在油電車的雙重需求加持下，也讓系統電2022年TPMS的出貨量領先同業，並達到整年出貨約850萬顆的優異表現。

而在IPC的部份，由於系統電生產的IPC具備省電、高效能、輕薄短小、耐高溫、抗潮等特色，因此在第四季正式放量後即深受市場青睞，依照去年Q4訂單滿載的狀況來看，今年度IPC在營收及獲利上都有機會為公司挹注一定的業績表現。

在儲能市場方面，受到國際法規制定，減碳趨勢已不再只對大型企業造成影響，近期許多中小型企業也紛紛加入減碳行列，因此腹地需求小、移動性較高的分散式模塊機也順勢成為中小型企業的使用首選。再加上全球數位化、智慧化熱潮持續發酵，Data Center市場需求可望持續上升。根據MIC預估，接下來兩年內全球超大型Data Center的建置總量，有機會從850座提升到1,025座，這也促使系統電的UPS在今年的訂單能見度上有機會迎來雙位數的成長幅度。