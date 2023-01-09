新北市1名楊姓機車騎士（64歲），今（9）日上午8時許騎乘機車行經泰山區中港西路、貴子路口時，突然身體不適而昏厥導致自摔，警消獲報後趕到現場，將楊男送往醫院急救，不過最後宣告不治死亡，經醫院初步診斷，死者昏迷原因為主動脈剝離。