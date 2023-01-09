新北6旬翁騎車突「主動脈剝離」 昏迷自摔 送醫不治 11:512023/01/09 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6旬楊男在行駛過程中，因主動脈剝離昏厥導致自摔，送醫後不治死亡。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市1名楊姓機車騎士（64歲），今（9）日上午8時許騎乘機車行經泰山區中港西路、貴子路口時，突然身體不適而昏厥導致自摔，警消獲報後趕到現場，將楊男送往醫院急救，不過最後宣告不治死亡，經醫院初步診斷，死者昏迷原因為主動脈剝離。 台3線守護神 竹東榮民醫院改隸10年有成 中港高中國中部第15屆美術班畢業展 「一π即合」拍響新春 金門醫院春節期間維持部分門診 慢性病患提前領藥 #主動脈剝離 #自摔 #泰山 #中港西路 #貴子路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智能障礙患者醫院看診卻走失 警急調監視器尋獲 16:302023/01/07 社會 慈濟醫院春節慢箋提前10天領藥 民眾安心過春節 12:172023/01/04 生活 提升癌友醫療舒適感 豐原醫院打造座艙級化療室 13:352023/01/05 寶島 復星代陸客預約赴港打二價新冠疫苗 昨起向私立醫院供貨 12:022023/01/07 兩岸 疫後修法 不接地氣接黨意 04:102023/01/08 時論廣場 百麗絲丹捐贈健康枕 幫助懷寧醫院腎友好眠 03:122023/01/08 寶島 北宜男騎車載女友兜風自摔身亡！ 無照駕駛釀1死1傷憾事 14:342023/01/03 社會 落實I CARE！小港醫院募愛心年菜關懷獨老 10年不間斷 13:482023/01/04 生活 助逾千位婦女受孕 茂盛醫院將設五星級生殖中心服務北部民眾 16:102023/01/08 健康 七旬翁膝關節退化疼痛 「水冷式高頻熱凝療法」助緩解 14:582023/01/04 健康 英疫情升 醫院急讓低需求病患出院緩解滿床問題 12:582023/01/09 國際 柯佳嬿慶生飆淚 婉拒「早生貴子」 04:102023/01/08 娛樂新聞 長庚醫院新南向布局 再報捷 04:102023/01/09 產業特刊 高福：醫院不是菜市場 應該逐漸過渡到預約制 11:242023/01/04 兩岸 腎病照護有成！ 高醫獲腎臟健康照護五連霸 19:402023/01/06 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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