韓國大勢女團BLACKPINK台灣演唱會今（9）日宣布加場，主辦單位「Live Nation Taiwan 理想國」宣布將在3月19日舉行加場演唱會，而搶票時間就在兩天後。

主辦單位「Live Nation Taiwan 理想國」今（9）日宣布，BLACKPINK台灣演唱會將加開3月19日的場次「BLINK MEMBERSHIP官方會員，可在11日（星期三）搶先購買，全面開放購買的時間則是12日（星期四）中午12點於拓元售票系統開賣」，另外，主辦方也提醒，請粉絲務必完成加場預購資格登記，才可參加官方會員加場預購。

演唱會加場預購時程。（圖／Live Nation Taiwan 理想國臉書）

事實上，BLACKPINK 3月18日場次開賣就「秒殺」，僅花1秒所有門票就被搶光，但仍有許多粉絲未成功搶到票紛紛上網求票，黃牛也藉機哄抬票價，對此，主辦呼籲「切勿購買來路不明的票券，以免受騙」如今迎來加場消息，讓粉絲都相當期待。