藝人六月（蔡君茹）與李易於2011年結婚後，共同育有一對兒女，因經常在社群媒體上公開私下的育兒生活及逗趣的互動，而受到大批網友的喜愛，但沒想到近日她卻無預警地公開「傷照」嚇壞不少網友。

六月在今（9）日稍早突然在臉書粉絲團的限時動態上，PO出一張右臉頰及眉頭紅腫發紅，眼睛還布滿血絲的受傷照片，表示「前天（7日）露營因為不熟悉地形，結果晚上一報到就受傷，但由於是皮膚過敏的關係，這兩天已經腫到眼睛睜不開，但工作還是得繼續~~，明天會戴墨鏡錄影，請大家見諒」，旁邊還大大的寫著「請放心」3字，希望粉絲們別因此擔心，但網友看到後，還是忍不住湧入關心的狀況。而她的老公李易日前因工作關係，與林莎、大文等人一同飛往菲律賓馬尼拉拍攝外景，直到9日才搭機返台。

事實上，六月不久前才開心PO出與林依晨的素顏合照，當時的她還感性寫下「我心愛的寶貝妹妹，我們一路從2字頭走到4字頭，從單身到結婚有小孩，24個年頭就這樣過去了，感情沒有因為時間/距離變淡，我們一起經歷人生最重要的階段，一起歡笑一同成長一路相伴，雙向奔赴的感情更令人珍惜感動」。而兩人宛如20歲少女的素顏照也受到大批網友們的讚賞，如今六月因受傷加上過敏破相，令粉絲相當心疼。