高雄綽號「肉圓」47歲吳姓藥頭，去年間藏身父母生前養病的透天民宅賣毒，每次交易時，民宅鐵門只開約50公分的縫讓藥腳「鑽狗洞」，規避警方查緝。警方月前獲報，經多日蒐證下鎖定「肉圓」民宅，並於門口埋伏，待藥腳買毒離去時，警方立即強勢鑽洞攻堅，「肉圓」聽聞還向防火巷丟毒並跳下逃逸，仍被警方抓回，全案依《毒品危害防制條例》移送法辦。

隊長將吳姓藥頭丟棄於防火巷的毒品撿回。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

去年間，「肉圓」藏身在林園區某國小旁透天民宅中，利用其民宅門前巷口狹窄，僅供機車、行人出入，在內販賣第一級毒品海洛因。「肉圓」做事謹慎，當藥腳前來買毒時，「肉圓」僅將遙控鐵捲門開一小縫，讓毒蟲鑽進後，隨即關上在內交易；交易完再開鐵捲門縫，讓毒蟲離去，藉此規避警方查緝。

綽號「肉圓」47歲吳姓藥頭，日前遭警方鑽洞攻堅逮捕，依法送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市刑事警察大隊去年11月獲報，經過多日於學區周邊跟監蒐證下，鎖定「肉圓」民宅，並發現另有43歲吳男、48歲劉男、47歲陳男等藥腳經常出入購買毒品。

警方鑽洞後將正離去的藥腳壓制逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

3日上午，警方跟監時，發現吳男上門買毒，於是待吳男鑽進民宅後，警方就在門口埋伏，待過約20分鐘，警方見門口的鐵捲門緩緩升起，當鐵捲門離地50公分時，帶隊隊長見機不可失，立即鑽進去，將正準備離開的吳男壓制在地，並隨即衝上樓抓「肉圓」。

帶隊隊長將丟毒、跳樓的吳姓藥頭以及林姓女子抓回逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

此時正施打毒品的「肉圓」見樓下許多腳步聲，驚覺不對勁，立即拉著一旁試用毒品的48歲林女往陽台逃竄，「肉圓」跳上女兒牆，拉著林女準備往防火巷下跳時，兩人同時遭到隊長抓住逮捕。

警方共查獲4包共5公克海洛因、針頭、電子磅秤等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方隨後在屋內、吳男身上查獲2包海洛因、針頭，另在防火巷內，查獲「肉圓」丟棄2包海洛因，共計查獲4包共5公克；警方也同步於林園、小港區將劉男、陳男逮捕，全案依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

據了解，帶隊隊長為特勤出身，曾為前副總統吳敦義貼身隨扈，此次親自帶隊攻堅，成功抓捕嫌犯；「肉圓」藏身透天民宅為其姐姐買給父母養病用，父母過世後遭「肉圓」作為毒品交易據點。警方將持續向上溯源，追查毒品來源。