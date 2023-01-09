人民幣兌美元中間價9日上調逾600個基本點，創逾四個半月新高，受此消息激勵，人民幣兌美元在岸價9日早盤一度升破6.81元，高來到6.8097元，最新升逾400點子。

官方9日開出的中間價報6.8265元，較上個交易日（6日）報價6.8912元，上調647個基本點，漲幅0.94％，創去年8月22日以來新高。

截至10點34分，人民幣兌美元在岸價報6.8101元，較上日官價收報6.8588元，升487個基本點或0.71％。

人民幣兌美元離岸價一度升破6.82元，最高來到6.8120元，現報6.8126元。

綜合陸媒報導，分析認為，考慮到中美經濟錯位的預期可能繼續引導跨境資本流入，不排除短期內人民幣匯率進一步升值的可能性，預計本周人民幣匯率區間或為6.7元～6.9元。在國際匯市波動增加的背景下，人民幣匯率的彈性或保持在較高水平。