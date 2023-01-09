立法院第10屆第6會期進入最後一周，今（9）日上午院會通過討論事項議程，除了中央政府總預算案之外，《平均地權條例》、《溫室氣體減量及管理法》（擬更名為《氣候變遷因應法》）、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案均列入，其中《平均地權條例》列為第一案，有望明日三讀通過。

時代力量、國民黨、民進黨團今都提案變更議程，經過表決，最後以出席95人，贊成63人，反對32人，棄權0人通過民進黨團提案，將《平均地權條例》列為第一案，有望三讀通過。

根據民進黨團提案，《平均地權條例》之後院會預計將處理《溫室氣體減量及管理法》、《性侵害犯罪防治法》、《兒童及少年性剝削防制條例》、《農民健康保險條例》、「國家運動科學中心設置條例」、《公務人員任用法》、《菸害防制法》修正草案等案。

而其中《溫室氣體減量及管理法》修正草案仍有8條保留條文，另再加上時代力量黨團所提第五章氣候公民訴訟專章及條文；《性侵害犯罪防治法》修正草案仍有2條保留條文；《兒童及少年性剝削防制條例》修正草案有2條保留條文，加上委會員保留附帶決議1項，交付院會表決；《公務人員任用法》、《菸害防制法》修正草案等則還在協商中。