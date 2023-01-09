黃偉晉正在學習寵物美容，希望能夠專精、獨當一面。（台視提供）

台視、衛視中文台最新寵物實境節目《哈囉!毛小孩》，今（9日）公布第3位入選實習生，為「五堅情」黃偉晉。本就是愛貓人士、養貓經驗15年的他，目前領養2隻米克斯，分別是玳瑁貓「Q比」及虎斑貓「虎胡」，他說2隻貓咪個性較酷，平常都不會做太親密的動作，但讓他印象最深刻的是，有幾次他心情不好的坐在客廳，貓咪突然趴在他的大腿上，讓他內心有股被安慰到的感動，「雖然可能是主人自己腦補，但有時候回到家，貓咪根本不想理你，頂多來要個東西吃，所以這種狀況，都會想牠是不是有察覺到我的心情，因為那個時間點真的太巧了。」

節目最終目標是考取膳食或寵物美容相關證照，黃偉晉透露，無論是膳食或美容，都是從沒接觸過的領域，寵物美容有很多技術面要學，看似相對複雜，他表示：「美容雖然看起來比較難，但我看富凱和小曹做膳食，也沒有我想像中的簡單，有很多東西要調配，比例、還有很多東西要記。」

他謙虛表示，兩種領域都不算能夠做到很好，但是不管是選到哪個領域，接到了，就會盡力去做，展現十足決心。黃偉晉透露，目前實習的過程，身邊都有老師隨時指導，因此對於加入《毛小孩》的實習行列，他期許自己未來可以獨立作業：「這樣我會非常有成就感。」台視、衛視中文台《哈囉!毛小孩》2月4日起每周六晚間8點播出，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。