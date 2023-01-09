高血壓是常見的慢性病，但許多人不以為意，美國研究顯示，40歲以前就有高血壓的患者，在50歲之後就有可能發生認知功能障礙、腦部退化，心臟專科醫師擔憂，若依研究推論，沒有理由就抗拒治療高血壓的中年患者可能已罹患失智症。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書上表示，去年（2022年）醫學界發表了許多高血壓與失智症相關的研究報告，韓國進行超大規模的研究，追蹤450萬人長達5年的結果顯示，血壓超過160mmHg的人得到失智症和阿茲海默症的危險顯著增加。

此外，美國追蹤了30年的研究顯示，如果在40歲以前就有高血壓的患者，在50歲之後就有可能發生認知功能障礙，且可從醫學影像上面看到腦部的退化。

他表示，許多高血壓的研究顯示，若好好控制血壓，年長後發生失智症情況會明顯減少，超過60歲的患者使用藥物控制血壓，經過3年後就會比沒有控制血壓的人有比較好的記憶力。

劉中平提醒，失智症主要的症狀就是認知困難、記憶不良、情緒焦躁等，從美國的研究推論，從40歲就有高血壓的患者，50歲後，談到高血壓就生氣，不願意討論和治療，可能已經開始失智症的病程。他提醒，高血壓及早治療相當重要，切勿輕忽。