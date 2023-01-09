在九合一選舉大敗的民進黨，近日積極展現檢討的樣貌，期盼能挽回在選民心中的形象，但行政院長蘇貞昌到底會不會下台，仍是各界關心重點之一。對此，曾任台北市勞工局長的鄭村棋反而抱持反面的想法，直言蘇若下台，對百姓來說反而更不利。

鄭村棋昨（8）日在網路節目《全民平評理》表示，蘇貞昌到底下不下台，一般民眾與藍營人士其實都不需要太過著急，若蘇真的不下台，也只不過是繼續積壓民怨，並在接下來的決戰爆發，因此真的有急迫性的，應該是副總統賴清德才對。

「我認為下面的利益勾結之深，深到他如果一下來，搞不好全部崩盤！」鄭村棋指出，如今民意之深、輿論之強，都認為蘇貞昌應該被換掉，但這麼簡單的一件事卻可以拖這麼久，民進黨甚至還如此堅持，「你想想看後面有多龐大的利益？多可怕的黑幕？」

鄭村棋質疑，堅持這麼久的民進黨，若真的把蘇貞昌給換掉，是否代表檯面下已經喬好了，「如果今天蘇貞昌換了，反而更不好，這就表示他們已經可以止血，控制到差不多了，反而對老百姓不利，所以最好不要換，看他能撐多久！」