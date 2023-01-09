農曆新年將近，台南市政府環保局9日公布春節垃圾清運時間，初一至初三全市將停收垃圾，除夕提早4小時清運，初四起恢復正常收運。環保局還說，近日大型廢棄物的清運量已有增加趨勢，除夕前一周更是全年垃圾清運量的最高峰，呼籲市民提早大掃除，並盡早透過「臺南環保通」APP、環保局網站或電話預約載運大型廢棄物，以利調派人車，避免清運塞車。

環保局指出，今農曆年節垃圾收運時間，1月20日小年夜（星期五）加班收運；1月21日除夕（星期六）提早4小時清運至傍晚6時止；1月22日至24日（初一至初三）全市停收垃圾；1月25日（初四）起恢復正常。

市長黃偉哲表示，環保局清潔隊員、機具都有一定的編制與規模，每年農曆新年前一周，各區清潔隊員幾乎都得加班，才能應付暴增的家戶垃圾及大型廢棄物，請大家提早大掃除、提早預約清運大型廢棄物，讓清潔隊員可以順暢地處理農曆節前暴增的垃圾。

環保局代理局長侯俊彥也說，春節前一、二星期的垃圾量相當大，民眾家中清出的垃圾、大型家具、家電等大型廢棄物，更是平時的2倍以上，各區清潔隊專線經常滿線，希望民眾提早大掃除或更換家具，以分散清運的尖峰時間。

環保局認為，通常民眾習慣直接打電話到各區隊預約清運大型廢棄物，但有時難免會遇到占線，此時可以下載「臺南環保通（臺南垃圾車）」APP 、或於臺南市環保局官網「環保快訊https://reurl.cc/28AAKa」申請，環保局將盡快前去載運。