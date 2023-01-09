澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中表示，該院從2022年7月開始將葉克膜戰車開進急診，遇緊急需求5分鐘內就可移動ECPR。（澄清清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

澄清醫院心臟外科主任吳慧中提醒，洗腎患者血液中鉀離子隨著每餐食物的攝取，仍會逐漸累積，因此到了下次洗腎前是血鉀最高、最危險的時刻。（澄清清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名64歲男性洗腎患者，四個月間兩度因血鉀飆高突暈厥，經急診啟動「葉克膜戰車」立即做ECPR（葉克膜＋心肺復甦術）救回，澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中表示，該患者都是血鉀飆高造成心跳停止，幸運的是一次是在醫院前昏倒，一次在家中昏倒不但家人持續CPR、住家又臨近醫院，分秒必爭下也兩度被救回。

吳慧中說，這也是該院從2022年7月開始將葉克膜戰車開進急診四個月內兩度透過ECPR被救回個案，所謂的「葉克膜戰車」是將手術器械、醫材、縫線、管線、電燒機和葉克膜主機都裝備在一套機動的設施中，遇緊急需求5分鐘內就可移動到急診室啟動救援，給失去呼吸心跳的患者進行ECPR，該院近半年來，ECPR的存活率可以達6成，其中以心肌梗塞的病人居多。

他也說，該男子腎功能只剩5％，因方便長期洗腎住家就在醫院附近，兩次心跳停止都是血中鉀離子過高所致，而由於他CPR救回心跳呼吸時仍心律不整，透過ECPR，接上葉克膜維持體外血液循環，可保護器官和腦部，並同時進行洗腎降低血液中的鉀離子濃度，畢其功於一役。

他也提醒，洗腎患者血液中鉀離子隨著每餐食物的攝取，仍會逐漸累積，因此到了下次洗腎前是血鉀最高、最危險的時刻，因而飲食宜避免如瓜類、香蕉、草苺、蕃茄、奇異果，而葡萄乾等果乾以及蔬菜湯、肉湯等含有高鉀的食物，且在烹調時，蔬菜及肉類應以大量開水川燙過以減少鉀離子。