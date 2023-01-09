雲林縣攝影比賽開跑，祭出33萬元獎金留存雲林之美。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府2020年舉辦攝影比賽大獲好評，但因疫情停辦2年，9日縣府宣布再次舉辦雲林攝影比賽，主題為「留存雲林之美」，同時攜手雲林縣攝影協會創立40周年辦理「璀璨40聚焦雲林」全國攝影活動，2比賽總獎金共達33萬元，即日起徵件至5月31日，歡迎攝影愛好者踴躍參賽。

雲林縣政府為提高民眾對縣境特色人文景觀、古蹟歷史建築、道地巷弄美食及經典小鎮的探索並行銷雲林之美，9日在縣文化觀光處展覽廳舉辦「雲林攝影比賽-留存雲林之美」記者會，由雲林縣長張麗善主持，希望藉由攝影愛好者的獨特鏡頭角度與審美眼光，捕捉紀錄雲林的種種美好。

張麗善表示，近幾年來在文觀處長陳璧君與同仁們努力下，雲林縣不僅吸引全台各地遊客前來踏訪，搭配文觀處客製化的智慧觀光慢遊雲林APP，更讓雲林文化觀光量能躍升為非六都第1，同時與國際接軌獲得多項IAA國際大獎，今年呼應全台攝影愛好者的敲碗期待，再次舉辦雲林攝影比賽。

張麗善說，雲林縣不管山線、海線、平原，都有讓人讚嘆的自然生態美景，還有隱藏版私房祕境、巷弄美食、宗教聖地等，人文風情別有一番風味，是個宜居的好所在，希望透過攝影比賽，與全台鄉親共享雲林的美與好。

陳璧君指出，後疫情新生活，攝影比賽活動期間適逢農曆春節，溫馨推薦縣內知名10大打卡景點、10大祕境、10大美食，以及過年遊客最喜歡的元宵花燈、宮廟拜拜等行程，請大家拿起攝影鏡頭來體驗雲林的觀光潛力。

「雲林攝影比賽-留存雲林之美」分為「人文」、「自然」、「建築」3組別，每組首獎獎金2萬5000元、第2名1萬2000元、第3名8000元。雲林縣攝影學會 「璀璨40聚焦雲林」比賽，金牌獎1名獎金5萬元、銀牌獎2名獎金2萬元、銅牌獎3名獎金1萬元、優選獎15名獎金2000元。