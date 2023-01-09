政府延長義務役服役期程，從4個月改為1年；且精進後備召集，維持動員能量。卻有空軍退伍的退役中校收到通知「請向基隆海軍報到」，直呼國防部真的很扯，根本只是為了作業需要，完全沒打算兼顧戰力。

「到底是戶籍重要？還是結合專長重要」，空軍航空技術學院前學務長、中校退伍的林毓峯收到動員召集預告書，一看內容秒疑惑，「我在空軍20幾年，結果叫我去海軍點召」。

林毓峯說，他打電話去兵役單位一問，才知道因他戶籍在基隆，可是當地沒空軍，所以改派海軍，「打仗的時候，到底是結合本身軍事專長重要，還是戶籍重要？」

林毓峯透露，國防部口口聲聲說動員召集由電腦抽選，但電腦的抽選條件，仍由人為勾選，很多階級，兵科或職務，一輩子都不會被召。他認為，至少把上校、將軍退伍的人叫回來，「上保密、保防課都可以」。

還有，海空軍最有戰力的兩種職務，包括飛行員、艦長等也該納入；軍醫、藥劑軍官、護理士官，這些人都不用動員召集演練嗎？女性軍士官也沒被要求，好像退伍後就不關她們的事了。