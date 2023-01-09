農曆新年腳步將近，新北市體育處以「我先開動了！」雙關語，鼓勵民眾保持運動習慣，農曆年前至新北運動中心運動，消費就送兔飽飽紅包袋，每天限量100組，各運動中心也推出的送春聯等精彩活動。

體育處表示，10日至19日至新北運動中心，運動消費不限金額就送兔飽飽新春紅包袋！紅包袋上有2023年最閃亮運動明星兔飽飽，紅包袋上面印有16座新北運動中心發想的金句，背面印上精緻中心建築，一組兩個顏色，分別是卡地亞紅跟愛馬仕橘，歡迎民眾至運動中心，拿每日限量紅包袋！

除紅包袋外，運動中心年前也有準備新春活動，「送春聯活動」11日至14日淡水運動中心、14日汐止運動中心、15日土城運動中心及蘆洲運動中心，其中蘆洲運動中心請到莊隆昌博士等4位老師現場揮毫送春聯！「尋寶慶新年」15日林口運動中心舉辦動如脫兔，親子尋寶慶新年活動，完成任務送運動水壺。

小而美的新北運動聚點則推出「運動優惠」，即日起至1月31日，喜歡運動中心推出加入官方Line或到館參觀就送200元課程折價優惠劵、洛德城堡Fun Gym三重店推出運動教練一對一課程10堂課9折優惠、新莊運動易利站則推出參加運動課程抽小禮物，有機會抽中按摩課程1堂等活動、森林跑站板橋館在11日至19日推出肌力區運動1小時50元優惠。

新北市運動中心體育處紅包袋