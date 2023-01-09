下周7名三線三星高階警官退休，加上三線四的警大校長陳檡文已先退休，牽動高階警官人事洗牌幅度，堪稱史上最大。據了解，因蘇內閣選後風雨飄搖，改組聲浪不斷，且警政署在縣市長就職後，向首長溝通警察局長人事的時間所剩不多，這波調整名單雖多，但卻非常倉促，許多縣市都是由「現任」局長銜命先向縣市長徵詢警政署擬派的「繼任」人選，也間接導致名單外流。

雖說警政人事一條鞭，但尊重地方自治前提下，六都與縣市警局長的人事，警政署都會事前與縣市首長溝通，取得同意，也便於之後行政一體推動警務工作。警界傳出，這次因人事作業時間有限，所以現任局長負責先向縣市首長報告警政署要推派的新局長人選，徵求縣市長是否對人選有意見。

若縣市長對人選沒意見，也沒其他「外力」介入關心人事，人事就此定案。如果縣市長對繼任局長有疑慮，現任局長會陪同警政署長黃明昭一起再溝通，排除阻礙，或提出其他人選讓縣市長點頭。

過去幾年，警察人事紛擾，內政部、行政院常對人事意見分歧，警政署為難，現在內政部僅代理部長，行政院長蘇貞昌對人事有絕對權力，但改組聲浪不斷，警界觀察，「沒意外這是蘇內閣最後一批高階警察人事，蘇仍強勢主導」。

蘇內閣滿意度低，九合一的挫敗已是民眾對執政黨的施政投下反對票，近期治安動盪，蘇揆又強推高階警察人事，甚至以時間倉促為由，要現任局長先和縣市長溝通繼任人選，傳出部分縣市長有所不滿，不想照單全收，但詳細名單早已外流，在在讓知情的警界人士感嘆「蘇揆是來硬的！」。