韓流在全球發燒，不管是流行文化、美食、韓文，許多民眾都不會感到陌生，韓國也是台灣人喜歡到訪的國家之一。國境解封後，迎接新的一年，韓國觀光公社攜手10大航空公司、25家旅行社與OTA業者，共同推出「韓國超展開」活動，讓春天計畫去韓國旅行或是去年12月已經到訪韓國的台灣民眾抽獎拿好禮。

韓國是台灣民眾喜歡到訪的國家之一，很多街邊小吃也受到台灣民眾喜歡。(韓國觀光公社提供)

韓國觀光公社表示，近期台灣前往韓國，除了仁川、金浦機場等首都圈航線之外，濟州、釜山、大邱、襄陽等韓國地方機場也陸續復航，台灣旅客因此有了更多的訪韓旅遊選擇。即日起至3月26日，我們準備了三項好運活動要提供準備去韓國、12月已經去韓國的台灣朋友們，讓台灣朋友們都可以在活動期間內來趟命中注定的韓國之旅。

韓國的冬季除了滑雪，還可體驗雪盆、冰釣和多樣的冬季慶典。(韓國觀光公社提供)

活動一：「月月抽」買行程登錄抽大獎。即日起到4月5日間出發的指定旅行社和航空公司所有韓國旅遊商品，不論是團體行還是自由行，於活動期間內於相關 網站完成登錄，每個月抽獎，有機會抽中韓國折疊手機、藍芽耳機、Kingdom Friends行李箱、韓國來回機票等好禮。去年在12月買行程去韓國的民眾也可登錄抽獎，越早登錄中獎機會越大。

活動二：「驚喜戳戳樂」天天加碼送。今年想出發去韓國旅行的人可以參加活動，抽韓國團體遊或是自由行行程折價券、機票折扣碼，活動期間天天開獎天天送。主辦方掛保證有戳就有獎，飛韓國省荷包、玩得更開心。

活動三：「分享活動」喝下午茶。只要成為「韓國觀光公社台北支社」FB粉專粉絲，活動期間每人每日都可公開分享活動至個人FB一次，活動結束後將抽出300位朋友，獲贈CITY CAFÉ提貨券1張。分享愈多次，抽中機率愈大。

1月的韓國正值白雪紛飛的浪漫冬季，除了滑雪外，還可體驗冰釣、溫暖身心的SPA及溫泉、熱騰騰的街邊小吃，還有非常多樣的韓國冬季慶典。此外，韓國觀光公也透過各方專家評鑑，選出了在疫後最適合遊客前往的「安心旅遊125選」，提供民眾更多值得探訪的韓國景點。韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示，希望透過這個活動，台灣的消費者們能夠得到在韓國旅遊上實質的優惠。歡迎大家來韓國欣賞浪漫的雪景、體驗韓國特有的冬季活動，不久之後即將盛開的櫻花季更是值得大家提前規劃訪韓賞櫻之旅。