南投立委補選即將於今年3月4日舉行，對於如何在南投拚勝選，民進黨代理主席陳其邁說，蔡培慧是個相當優秀的候選人，很實在，也有很豐富的學養，也擔任過行政院中部聯合服務中心的執行長，希望民眾支持蔡培慧。

高雄市長陳其邁上午到高雄市大樹區視察抗旱鑿井的整備工程。對於南投立委補選，陳其邁說，蔡培慧一路從社運到政治工作都值得信賴，蔡培慧是人民的好選擇。

陳其邁指出，蔡培慧在南投地區堅持理想，一步一腳印走過來，也都與民眾站在一起，請民眾支持蔡培慧。