柯震東傳出拍攝新戲《乩身》遇嚴重意外，因劇組使用的無人機疑似失靈，在他的面前爆炸，破片劃破他的臉，詢問劇組人員，對方低調證實柯震東臉部有受傷、確實有送醫縫針，有關他的戲份已全數停拍，以養傷為優先尚未押復工日期。

劇組人員表示，柯震東養傷期間，其他演員的部分會先拍，並沒有停拍，也不會更換男主角柯震東，一切以他康復的時間為主。其實《乩身》拍得挺多災多難，這部號稱台劇最高單價、單集成本千萬起跳的影集，3年前曾拍了1集便停拍，這次重啟又遇到現場意外，製作過程十分艱辛。

《乩身》改編自台灣鬼才作家星子同名暢銷小說，堪比為東方版《康斯坦汀：驅魔神探》，故事講述柯震東飾演的韓杰，因兒時犯下的過錯，成為「乩身」替王柏傑飾演的三太子賣命贖罪，處理留在人間界的孤魂與野鬼所釀成的各式棘手事件。

柯震東經紀人表示：「藝人日前拍攝時發生意外，造成臉部嚴重破相，目前正在積極治療中。藝人不是超人，專心工作是無暇應變身邊飛來橫禍，就是希望安心安全工作，生活早日回到正軌。其他就不多談，一切以劇組回應為主，謝謝關心。由於傷到臉部，會使用較細緻的處理方式縫針，與一般急診不同，自然縫針數會比較多。」