美國《薪資透明法》（Wage Transparency Law）今年1月1日起於加州、華盛頓州與羅德島州上路，因加州是矽谷所在地，許多科技業人才薪資跟著曝光，其中Google的工程副總年薪超過1690萬元。

外媒《CNBC》報導，Comprehensive.io公布700多家頂尖企業與新創公司招聘數據，以下為美國科技巨頭高層的年薪範圍：

亞馬遜工程總監，22萬美元至29.8萬美元（約680萬至920萬新台幣）

蘋果iOS 工程經理，22.9萬美元至37.8萬美元（約705萬至1160萬新台幣）

Google工程副總裁，55萬美元（約1695萬新台幣）

微軟內容設計總監，25.9萬至27.7萬美元（約800萬至850萬新台幣）

思科用戶體驗研究總監，31.4萬美元（約970萬新台幣）

推特薪資和股權主管，16.2萬美元至22.6萬美元（約500萬至700萬新台幣）

特斯拉高級軟體工程師，8.3萬美元至41.8萬美元（約255萬至1290萬新台幣）

報導提到，部分公司揭露範圍只包括基本薪資，而額外福利對於科技業勞工來說有相當大的吸引力，可以使總薪酬增加至六位數，甚至達七位數的數百萬美元。