日本經濟新聞報導，為了應對台海危機發生，日本防衛省計劃在西南部琉球群島增建約130座彈藥庫，同時考慮與美國商討，讓自衛隊可以共用駐日美軍基地。

韓國《朝鮮日報》與香港東網引述日經新聞7日的報導，日本計劃在距離中國大陸和台灣較近的琉球群島全面部署存放飛彈和彈藥的彈藥庫。日經新聞指出，日本防衛省計劃改變過去將70％的武器儲備集中存放在北海道（距離東海的島嶼超過2000公里）的戰略，決定在琉球群島大規模擴建彈藥庫。

報導指出，「為應對台灣戰時狀況（大陸進攻台灣），計劃在琉球群島的島上分散存放彈藥。」自衛隊目前在日本全境擁有1400座彈藥庫，日本彈藥儲存量僅能支撐兩個月，離台灣最近的沖繩及九州彈藥庫存不足10％。

防衛省估計未來10年陸上自衛隊需新增90座彈藥庫，海上自衛隊則需要40座，其中70座將於未來5年落成。新建彈藥庫分布在琉球群島，從九州南端延伸至台灣，包括沖繩。

日本當前的彈藥庫是按照冷戰時代以蘇聯為假想敵、假設前蘇聯進攻北海道而部署，目的是在戰時能夠及時補充飛彈和彈藥。然而，最近日本在安全文件中明確指出中國是假想敵，並稱「中國是有史以來最大戰略挑戰」，因此決定在琉球群島增設彈藥庫，從而減輕戰時需要從北海道運送彈藥過來的負擔。

未來五年，日本將投入5兆日元的巨資獲取飛彈和彈藥，並將急劇增加的武器分散部署到琉球群島的各座島嶼上。接下來，日本還計劃在琉球群島成立3000人規模的「沖繩防衛集團」。

不過，建造彈藥庫最大阻力是土地徵收，陸上自衛隊於2019年因宮古島民眾抗議，不得不把飛彈從新設施移走。

此外，日方將在與那國島、石垣島、宮古島等地擴建跑道，建造可供自衛隊F-35戰鬥機等主力戰機起降的軍事據點。日本還計劃在與那國島上新建可供自衛隊護衛艦停靠的港口設施。另外，《每日新聞》近日援引日本政府高層言論報導稱，為應對緊急狀況，日本自衛隊正在搭建可與台灣軍方直接交換情報並保持聯絡的通信管道。