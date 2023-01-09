前桃園市長長鄭文燦今請辭中華民國足球協會理事長一職，外傳是為了入閣做準備，鄭文燦表示，擔任足協理事長本就是階段性任務，隨著世足賽閉幕，上月底就已提出辭呈，與入閣無直接關聯。

根據修正後的《國民體育法》，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任具國際體育組織正式會員資格之全國性體育團體的理事或監事，因此鄭文燦去年卸任桃園市長前，於10月接任足協理事長一職，就引發短期內不會入閣的揣測，如今傳出已請辭足球協會理事長，適逢內閣改組的關鍵時刻，下一步引發外界關注。

「和入閣完全無關！」鄭文燦說，參選時就已和前理事長邱義仁交換意見，因世界盃開踢在即，足協不能沒有理事長，他必須暫時擔任領導者的角色，隨著世足結束，他也卸下職務，強調可以理解外界臆測和聯想，但辭職和入閣無關，是自己生涯規畫，強調卸下身分也會扮演足球志工角色，用過去在桃園推展籃球和棒球的經驗，協助足壇蓬勃發展。