迎接兔年，台東市公所今邀請書法名家揮毫寫春聯，市長陳銘風開筆寫了小篆「兔」字，他笑說，已經30年沒拿毛筆寫書法，昨天趁空檔練了1個鐘頭，還是有點緊張；現場也吸引許多民眾索取，揚眉「兔」氣、鴻「兔」大展等吉祥話最受歡迎。

台東市公所今天舉行「2023福兔迎祥 癸卯迎春名家揮毫贈春聯」活動。（莊哲權攝）

台東市公所今天舉行「2023福兔迎祥～癸卯迎春名家揮毫贈春聯」活動，市長陳銘風邀請都蘭山畫院院長林永發、陳國定書法篆刻工作室負責人陳國定、台東縣書畫教育學會鄭世華理事長等多位名書法家親臨現場揮毫。

早上九點半，台東市立幼兒園以「我說新年好」及「萌寶過大年」的舞蹈表演，揭開活動序幕，市長陳銘風一一致送紅包，祝大家新年快樂。

陳銘風市長表示，書法是中華文化的精髓，新春時節家家戶戶門楣都會貼上應景春聯，象徵迎春、納福、接財神的好兆頭，市公所舉辦書紅贈聯的活動，在喜慶的背景音樂聲中迎接福兔年，希望民眾都能感受新年喜樂的氣氛，重視並傳承中華文化。他說，今天剛好是國家清潔週開始的第一天，大家大掃除之後，除夕就可以把春聯貼上，快樂迎新春。

台東市公所今天舉行「2023福兔迎祥 癸卯迎春名家揮毫贈春聯」活動。（莊哲權攝）

隨後，陳銘風與林永發、鄭世華、陳國定書法篆刻家等4人，當場揮毫，分別寫下「福」、「兔」、「迎、」「祥」四字。陳銘風寫的是小篆的「兔」，他笑稱，已經30年沒有拿毛筆寫書法了，昨天下午趁著跑行程的空檔，回辦公室練習一下，其實寫書法很有趣，希望大家有空也可以寫寫看。

台東市公所9、10日兩天早上9點到12點，在一樓都有名家揮毫贈春聯活動，歡迎市民朋友大家一起來。