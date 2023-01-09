龍華科大與非洲台灣商會聯合總會，由僑委會委員長童振源見證，共同簽訂MOU，強化產學合作助台商拓展市場。(龍華科大提供)

非洲台灣商會聯合總會與龍華科技大學日前簽署合作備忘錄，雙方將深化非洲台商與國內優質技職校院產學及人才交流互惠合作。僑委會委員長童振源表示，非常樂見非洲台灣商會聯合總會與龍華科大簽署MOU，今日台商在海外發展面對轉型升級，透過龍華科大培育的人才，不僅能協助台商解決人才和技術問題，也成為挹注台商的關鍵力量。

簽署當天包括總統府國策顧問游萬豐、世界台灣商會聯合總會總會長黃行德、世總暨非總名譽總會長吳松柏、非總總會長簡湧杰、非總副總會長林政良、奈及利亞台商代表非總理事李寶珠、非總台商代表僑務促進委員李雋齊、台灣非洲經貿協會理事長黃華民及常務理事周艾頻等人皆受邀出席見證。

龍華科大校長葛自祥指出，學校聚焦院系特色，積極致力國際化，今年境外生人數已達1560人，為全國技職校院之冠。2022年的產學合作金額亦高達3億3千餘萬元，辦學績效非常優異。龍華科大辦學理念強調2不2要，就是要替企業培養專業人才、要替企業解決問題。歡迎台商和產業界出考題，龍華科大亦將持續秉持務實致用的精神，培養跨領域、符合國際產業發展脈絡的技職人才，為台商解決實務問題，共同提高產學合作能量。

非洲台灣商會聯合總會總會長簡湧杰則對與龍華科大合作感到非常開心。他表示，童委員長2022年7月底赴非洲訪視時，發現當地市場深具發展潛力，而台商對人才需求相當殷切，因此便積極促成非洲台商聯總與國內科技大學進行產學技術與交流合作。未來非總將嚴格把關，照護遠赴非洲的青年學子，並期許非總與國內科技大學能媒合出更多產學合作成果。