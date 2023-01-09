美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，祥碩短期受到PC端需求和庫存損失衝擊，但自USB4設備和主機控制器的認證將分別在第一季、第二季完成，後續3個月就可以小量出貨，加上最大ODM客戶AMD的市佔率可望提升下，均為祥碩營運利基，現階段將祥碩目標價由1000元調降到950元、評等維持加碼。

美系外資表示，反映PC端需求和庫存損失，略微調降祥碩去年第四季以及2023年的預估，但是仍有看到祥碩正面的訊息，包括祥碩USB4將擴展其MB(主機板)、NB(筆記型電腦)的潛在市場，另外，也開始看到祥碩ODM業務從低基數回升，ODM客戶回暖，以及獲得了更多的ABF的供應。

美系外資表示，在延遲兩個季度後，相信祥碩USB4設備和主機控制器的認證將分別在第一季、第二季完成，這意味著3個月後可以開始有小量出貨，根據了解，現在不止一家領先的NB OEM將用祥碩的USB4在其2023年的高端NB產品，此可視為一個積極動能，USB4將有利於擴大祥碩目標市場。

ODM業務部份，美系外資表示，有消息指稱，英特爾可能已經取消桌上型Meteor Lake生產，這似乎暗指祥碩的ODM業務(ADM)將有更大的潛在市場，市占率可望提升，此外，大多數MB OEM都表示需求已經恢復，預計這將推動更多AMD500系列晶片組的需求，對祥碩是有利的。

美系外資預估祥碩2022年和2023年的收益分別下調2%和6%，但因為營業利益率的增長，故2023年每股收益恐僅僅微幅衰退，將祥碩目標價由1000元調降到950元、評等維持加碼。