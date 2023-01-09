豐興(2015)周一(1月9日)開出本周內銷盤價，國內鋼筋、廢鋼，型鋼產品全面平盤。豐興經理莊文哲表示，美國/日本廢鋼行情續漲，但國內廢鋼上周已提漲價格，因此本周先持平；鋼筋方面，鋼筋年底趕工需求現象帶動出貨暢旺，然因國內廢鋼平盤，本周鋼筋售價同步持平。

豐興經理莊文哲亦說明，大陸提振房地產政策偏多加上封控放寬，提振市場需求預期心理，鐵礦砂維持上漲，惟大陸對鐵礦砂快速上漲提出示警，為行情埋下不確定因素。

回顧上周1月3日盤價，從平盤再度發動漲勢，國內廢鋼每公噸上漲300元，鋼筋基價每公噸上漲200元，型鋼產品基價也每公噸上漲500元，終止連7周平盤。

本周豐興盤價全面平盤，廢鋼收購價在每公噸1.15萬元，鋼筋價格為每公噸2.05萬元，而型鋼基價也持平至每公噸2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸405美元上漲至415美元，因越南仍積極採購，但韓國放緩採購，故日廢呈現小幅上漲；而冬季效應提高美國國內廢鋼收集難度，收購價格上漲，土耳其上周提高採購力道與價格，拉升國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價持續漲勢，由每公噸385美元升至393美元，為連7周上揚。澳洲鐵礦砂也從每公噸117.3美元轉升至119.6美元。