台股高股息ETF身受台灣存股投資人青睞，根據投信投顧公會統計至11月底資料顯示，規模、檔數與受益人人數均創新高，顯示出台股高息ETF人氣暢旺。今早11檔的台股高息ETF全面翻紅，成交量冠亞軍分別為國泰永續高股息(00878)及元大高股息(0056)。

2023年台股首周收紅，周漲幅1.67%，進一步觀察台股高息ETF開年來表現，11檔中有2檔表現勝大盤，其中以群益台灣精選高息(00919)上漲2.14%表現最佳，投信業者表示，台股高股息ETF來說，除了講求高配息率，投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性，投資人也可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配選擇台股高息ETF。

群益投信表示，基於目前全球終端需求仍持續下滑，所幸通膨可望見頂開始滑落下，聯準會升息終點及景氣下滑落底時間目前判斷仍在2023年的上半年；預期指數中期仍將陷入震盪整理；台股已領先基本面調整，台股評價已落於相對低檔，推估台股可在基本面利空測試下逐漸築底，並待市場利空逐漸被消化，股市將可築底完成，並慢慢回到多頭軌道。雖目前綜合觀察，包括總經數據或企業財報，均落在調整的過程。但台股在美國貨幣緊縮趨緩，以及地緣政治風險降低下，由先前的評價修正轉為評價回復行情，指數將有機會慢慢回到多頭軌道。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。此外，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞。以精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業為重要篩選條件的高息ETF，更適合想長期穩健息利雙收的投資人。