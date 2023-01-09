美國最新公布的就業數據強化了聯準會可能放緩政策緊縮力道的預期，周一南韓股債市與韓元同步走高，目前KOSPI指數大漲1.8%，報2,331.07點，稍早前一度漲逾2%，料將連續第4個交易日收高，並可望創下自2022年11月11日以來表現最好的一天。

美國上周五公布的非農就業報告顯示就業增長意外強勁，但薪資增長放緩，並創下自2021年8月來最疲弱的增幅，可望緩解美國的通膨壓力。

Mirae Asset Securities分析師表示，聯準會的焦點放在薪資上，而數據顯示美國通膨壓力持續放緩的正面訊號。

科技巨頭三星電子和其同業SK海力士漲逾2%，電池大廠LG Energy Solution漲逾3%。

外資盤中買超韓股2351億韓元。

韓元大漲1.54%，報1,249.4兌一美元，盤中一度站上1,246.8價位，創下2022年6月3日來新高。

公債價格大漲，流動性最高的3年期公債殖利率大跌9.9個基點，報3.582%。10年期指標公債殖利率重挫10.1個基點，報3.472%，創下 2022年12月中旬來新低。