桃園市中壢區英士三街民宅今天凌晨3點發生一起一氧化碳中毒案件，42歲劉姓女子與15歲女兒、14歲兒子同住，她在凌晨12點多洗澡，疑似因為一氧化碳中毒昏倒在浴室內，她在凌晨3點多甦醒驚叫，女兒聽到聲響發現趕緊通報119，消防人員到場在另一臥房中發現14歲曾姓兒子呈現無呼吸心跳狀態，送醫急救後宣告不治，另2人則無大礙。

消防人員指出，據母女表示，劉姓女子在洗澡時身體就有呈現不舒服，沒想到隨後昏倒在浴室內，直到凌晨3點多甦醒驚聲尖叫，女兒被嚇醒趕緊前往查看，驚覺一家人可能都因熱水器外洩而一氧化碳中毒而報案，未料消防人員抵達時14歲兒子在臥房內已無呼吸心跳，送醫後不治。而15歲曾女頭暈、肢體無力，意識清楚，42歲劉女頭暈、肢體無力，意識不清，送醫後並無生命危險。

消防人員說，該戶熱水器裝設在住家陽台，現場環境一氧化碳濃度偵測數值最高為137ppm，而死者的房間就在陽台旁邊，研判當時他也已經熟睡而沒發現異狀，呼籲使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。