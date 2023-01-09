美國工資增長放慢及服務業活動下降，緩解了市場對美聯儲進一步收緊政策的擔憂，甚至預期加息週期或已接近尾聲。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)表示，目前市場將保持波動，股市持續反彈的宏觀經濟條件尚未到位。投資者了解到促使美聯儲調整政策的關鍵不僅是通脹降溫，雖然工資增長有下行的跡象，但這只是單一數據點。外匯方面，美元料已見頂，我們對美元的觀點已下調至中性。

據統計，標指及納指上周五上漲2.3%及2.6%，美元指數也走軟超1%。美國2及10年期國債收益率分別下跌20及16個基點至4.26%及3.56%。但瑞銀CIO認為，這還無法支撐股市持續反彈，宏觀條件尚未成熟。

據統計，美國12月非農就業人數增加22.3萬人，高於市場預期的20.3萬人，但仍為2020年12月以來最慢的就業增長。平均每小時工資環比溫和增長0.3%，同比增長更從上月的5.1%降至4.6%。

美聯儲可能對工資增長放緩感到鼓舞。如果工資增長回落至3.5%，這基本與2%的央行通脹目標一致。數據公布後，聯邦基金期貨市場顯示，6月利率峰值從5.04%降至4.96%。然而，其他數據顯示勞動力市場仍緊張，央行在考慮暫停加息週期前，還需要看到更多證據表明工資增長確實放緩。

美國12月失業率進一步降至3.5%，11月JOLTS職位空缺環比僅減少5.4萬至1,046萬個，每名失業者面對1.74個空缺。值得注意的是，人們辭職率仍然很高，這應與強勁的工資增長有關。亞特蘭大聯儲的工資增長追蹤指標顯示，跳槽者的工資增長達到8%。

另外，美國ISM服務業採購經理指數從上月的56.5降至12月的49.6，遠低於市場預期的55，為2020年5月以來低點。不計疫情時期，這更是2009年以來的低點。調查顯示，服務業價格壓力正在減弱，支付價格部分降至2021年1月以來低位，表明瓶頸問題繼續減少。

瑞銀CIO認為繼續看好消費必需品和醫療保健等更具防禦性的板塊，與科技股佔比較高的美股相比，英國等更價值導向型市場看高一線。固收方面，更青睞優質債券，對風險較高的信用保持謹慎。