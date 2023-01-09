接下來幾週，英格蘭國民保健署（NHS）打算開始把數以千計病患移往照護中心等場所，以在疫情升高、歷來最難度過的冬季騰出急需的病床。

路透社報導，國營的國民保健署為全民提供免費醫療服務，直到最近一直是許多英國人的驕傲，但在多年相對投資不足、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響和第一線醫療人員因薪資問題罷工之後，正處於不堪負荷的緊繃狀態。

一些病人在走廊接受治療，要將病人轉送急診病房的救護車持續在醫院外排隊，而因為工作人員和病床短缺，醫生和護理師根本沒辦法讓病人出院。

政府在聲明中表示，將額外撥給英格蘭2億英鎊（新台幣74億元）購買短期照護場所，經醫師判斷為醫療需求低的患者將在醫院外得到照顧，政府另也將撥出5000萬英鎊，用於改善現有設施。

聲明並未說明蘇格蘭、威爾斯與北愛爾蘭的國民健保署是否也會撥出更多資金用於增加病床。

先前疫情大流行期間，英格蘭國民健保署也讓部分病患出院，盡可能騰出床位供染疫患者使用。

衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）明天將對國會發表講話，概述減輕國民健保署壓力的其他措施。