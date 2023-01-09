女神IU（李知恩）在去年底認愛男星李鍾碩後，有關於兩人的話題不斷延燒，甚至許多網友紛紛挖出他們的身家背景與生涯成績，其中令人驚訝的是兩人的投資眼光都相當好，因此，身價都相當高，對此網友粗估兩人若結婚，共同財產將達千億韓圜，相當驚人。

事實上，IU小時候家境不是非常好，當時還住在非常寒冷的「蟑螂屋」中 ，憑藉自身對表演的熱情與努力，2010才年以歌曲《Good Day》爆紅，更被列為「2010年代最偉大的100首K-Pop歌曲 」名單中排名第一，開始創作的她，不但讓她成為「版稅富翁 」，更在歌壇上佔有一席之地，之後她也踏入主持及戲劇圈，表現十分亮眼。

根據韓媒報導，目前IU 的財產高達 512 億韓幣，過去不只以現金130億元韓幣（約台幣3.2億元）買下首爾清潭洞高級別墅，還以46億韓幣（約台幣1.2億元）買下的京畿道工作室，除此之外，她在京畿道楊平郡以22億韓幣（約台幣5300萬元）買下百坪2層住宅，之後再花8億韓幣（約台幣2000萬元）買下周邊的地，當作第二個家。

至於李鍾碩2015年以韓幣43億元（約台幣1.1億元）買下漢南洞高級別墅，現在市價已經飆漲到韓幣120億元（約台幣3億元），而現在搬到73億韓幣（約台幣1.8億元）的Nine One Hannam，而他2014年出道後總收入估計為韓幣175億元（約台幣4.3億元），因此，根據韓媒推測，他們若結婚將成為「千億夫妻」。